Erfolgreicher Erstflug der Falcon 9 Block V: Space X will dieselbe Rakete in 24 Stunden zweimal starten

Doch am gestrigen Donnerstag war er in einer Telefonkonferenz voll in seinem Element. Die Falcon 9 in der jüngsten Version stellt den Abschluss der Falcon 9-Serie dar. Sie wird in der Lage sein, auch die Dragon Crew-Kanzel mit Astronauten zur Space Station zu transportieren und die höchsten Sicherheitsanforderungen von NASA und Air Force zu erfüllen, verkündete er vor Journalisten. Damit steigt Space X dann in die Königsklasse der Raumfahrt auf. Die Regularien besagen, dass eine identische Version einer Rakete siebenmal erfolgreich gestartet worden sein muss, um diese Zulassung zu erreichen. Die Ablieferung eines Telekommunikationssatelliten im Orbit im Auftrag von Bangladesh war am Freitag der erste dieser Läufe. Eigentlich hatte er schon am Donnerstag stattfinden sollen, musste aber einen Tag verschoben werden.