Erhöhte Gewinnprognose: Linde dreht an der Preisschraube

Der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde will sich mit Preiserhöhungen und Kostensenkungen gegen die drohende Schwäche der Konjunktur stemmen. Obwohl der Absatz im zweiten Halbjahr langsamer wachsen dürfte als zuletzt, will Linde den Gewinn auf diese Weise stärker steigern als bisher geplant. Der Konzern hob am Montag schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Erwartungen an: Der Gewinn je Aktie soll um zwölf bis 16 Prozent auf 6,95 bis 7,18 Dollar wachsen, wie Linde im britischen Guildford bei London mitteilte. Bisher hatte sich Linde maximal sieben Dollar je Aktie zugetraut. Negative Währungseffekte, die das Wachstum um drei Prozentpunkte drosseln dürften, sind dabei schon eingerechnet.