Erntebilanz 2022 „Der Verbrauch ist höher als die Versorgung“

Die Trockenheit sorgt auch in diesem Jahr für eine vergleichsweise maue Ernte in Deutschland. Die Getreideernte beläuft sich nach Schätzung des Deutschen Bauernverbands (DBV) auf etwa 43 Millionen Tonnen. Damit können die Landwirte zwar fast zwei Prozent mehr einfahren als im vergangenen Jahr. Die Erntemenge liegt aber immer noch sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2014-2021 von 45,6 Millionen Tonnen, wie der Verband am Dienstag zur Erntebilanz mitteilte. „Die in vielen Regionen des Landes lang anhaltende Trockenheit zeigt erneut, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels sehr direkt zu spüren bekommen“, sagte Bauernverband-Präsident Joachim Rukwied.



Die diesjährige Getreideernte falle quantitativ gesehen etwas besser aus als 2021. „Die Qualitäten speziell beim Weizen lassen aber vielfach zu wünschen übrig“, betonte Rukwied. Die regionalen Unterschiede seien dabei noch stärker ausgeprägt als in den Vorjahren. Vor allem die Mitte Deutschlands ächzt unter der Dürre, darunter auch Sachsen-Anhalt – die „Kornkammer Deutschlands“, wie es Rukwied nennt.