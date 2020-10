Erst wegen Corona entlassen, nun neue Zeitarbeiter Jetzt fehlt Volkswagen plötzlich Personal

Dass sich die Lage so entwickeln würde, habe man im Frühjahr noch nicht absehen können, erklärte das Unternehmen. „Wir brauchen nun auch mehr personelle Flexibilität für bevorstehende Anläufe.“ Unter anderem sind in Hannover die siebte Generation des VW-Busses (T7) und später auch der vollelektrische ID.Buzz geplant. Für Letzteren wird das Werk in den kommenden Jahren auf die Fertigung von E-Fahrzeugen ausgerichtet – ebenso wie Emden, die bereits weitgehend umgestellte Fabrik in Zwickau sowie weitere Standorte in China und den USA.