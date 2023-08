Erste Geschäftszahlen für neuen CEO „Es fällt schwer, bei Bayer einen Lichtblick zu sehen“

Immerhin, eingeschlagen hat Anderson den Weg der schmerzhaften Gesundung gleich nach seinem Amtsantritt. Vor wenigen Wochen kündigte er an, 2,5 Milliarden Euro abzuschreiben – weil beim Unkrautvernichter Glyphosat weltweit die Nachfrage schwächelt und die Preise sinken. Die Folge: Im zweiten Quartal dieses Jahres fällt ein Verlust von etwa zwei Milliarden Euro an. Weitere Details zum Geschäftsverlauf zwischen April und Juni gibt Bayer an diesem Dienstag bekannt. Für das laufende Jahr hat Anderson die Geschäftsprognosen gesenkt: Statt eines Umsatzes von mehr als 50 Milliarden Euro sollen jetzt nur zwischen 48,5 und 49,5 Milliarden Euro erlöst werden. Die operative Gewinnerwartung für 2023 schrumpft von 12,5 bis 13 Milliarden Euro auf nur noch 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro. Alles keine Zahlen, mit den sich an der Börse Begeisterung ernten ließe. Und so sagt Markus Manns, Fondsmanager beim Bayer-Aktionär Union Investment: „Zur Zeit fällt es schwer, bei Bayer einen Lichtblick zu sehen.“ Eine Erholung bei den Glyphosatpreisen sei nicht in Sicht, zumal auch die chinesische Konkurrenz wieder mit der Produktion begonnen hat. Sein Kollege Ingo Speich von der Deka sagt: „Die Abschreibung zeigt, dass der Boom bei Glyphosat schneller zu Ende geht als gedacht.“