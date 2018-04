Erste Pressekonferenz von Herbert Diess: Wie der neue VW-Chef eine neue Ära beim weltgrößten Autokonzern einläutet

Und selbst der Ort der Pressekonferenz ist ein wenig symbolträchtig: Herbert Diess hat die Journalisten zum Gespräch in das Markenhochhaus gebeten, nicht in die gegenüberliegende Konzernzentrale BT10. Insofern steht schon die Auswahl des Veranstaltungsortes für eine einschneidende Machtverschiebung bei Volkswagen: Die Markenleute rund um Herbert Diess gewinnen in Wolfsburg massiv an Einfluss und die alte Konzernführung ist auf dem Rückzug.