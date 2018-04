Erster Auftritt des neuen VW-Chefs: VW soll ein loser Verband sein, kein Panzerkreuzer – das ist die Strategie von Diess

WolfsburgHerbert Diess gibt sich alle Mühe, keine Unruhe aufkommen zu lassen. Bei seinem ersten Auftritt nach der Ernennung zum neuen Konzernchef vor Journalisten will der geborene Münchener am Freitag in Wolfsburg den Eindruck vermeiden, er habe sich hinterrücks an die Konzernspitze geputscht.