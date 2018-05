Erwartungen übertroffen: Ausblick von Weltmarktführer beflügelt Stahlbranche

Der Ausblick auf 2018 habe sich verbessert, sagte Konzernchef Lakshmi Mittal. Er präzisierte diesen zwar für sein Unternehmen nicht, bekräftigte aber, dass der weltweite Stahlverbrauch in diesem Jahr 1,5 bis 2,5 Prozent zulegen werde. Insbesondere in den USA, Europa und Brasilien sei die Nachfrage stark. Außerdem sei die Marge zwischen Stahl- und Rohstoffpreisen günstig. ArcelorMittal ist auch in Deutschland breit aufgestellt. Der Konzern betreibt hierzulande Werke in Duisburg, Bremen, Hamburg und Eisenhüttenstadt und beschäftigt über 9000 Mitarbeiter.