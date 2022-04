Es braucht mehr als ein „Osterpaket“ Aurubis-Chef Harings dringt auf Klimaschutzverträge

In seinem Hamburger Werk hat Aurubis im vergangenen Jahr getestet, ob bei der Produktion von Kupfer in Anodenöfen Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden kann. „Das positive Ergebnis der durchgeführten Testreihe in unserem Hamburger Werk ist, dass der Einsatz von Wasserstoff in der industriellen Produktion funktioniert, und zwar ohne Qualitätsverluste. Allerdings müssten die Öfen vergrößert werden“, sagte Harings. Zudem fehle es vor allem an Wasserstoff: „Der sofortige Umbau der Anlagen und der Einsatz ist bis auf weiteres allerdings nicht möglich, da Wasserstoff noch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht. Dafür brauchen wir aber nicht nur eine Förderung der Investitionskosten, sondern auch der operativen, der Betriebskosten (OPEX) – zum Beispiel durch Carbon Contracts for Difference: also Förderung und Investitionssicherheit für die klimafreundliche Umstellung in der Industrie, damit ein wirtschaftlicher Betrieb überhaupt möglich wird“, sagte Harings. Eine Umstellung der Produktion sei voraussichtlich nicht vor 2026 oder 2027 möglich.



