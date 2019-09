Es gibt kein Tabu mehr Thyssen steigt aus Dax ab, doch das ist nicht das größte Problem

Die Essener rechnen allerdings nicht damit, dass sie auf diesem Weg die Fusion doch noch durchsetzen können. Thyssenkrupp misst der Klage, die in der ersten Instanz zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen dürfte, eine grundsätzliche Bedeutung zu. „Die Konsolidierung der europäischen Stahlindustrie ist nach wie vor richtig und notwendig, das zeigt auch die aktuell für die Stahlhersteller kritische Marktsituation“, heißt es in Essen. Thyssenkrupp-Vorstand Donatus Kaufmann warf der Kommission vor, bei Verpackungsstahl und Blechen für die Autoindustrie erstmals eine so enge Marktabgrenzung vorgenommen zu haben. „Die Überkapazitäten und der hohe Importdruck aus Asien schafften ein Umfeld, in dem das geplante Joint Venture mit Tata Steel den Wettbewerb nicht beeinträchtigt hätte, so Kaufmann. Die Entscheidung der Kommission sei deshalb falsch.