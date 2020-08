Es läuft bei Bayer …wenn nur die Monsanto-Übernahme nicht wäre

„Wir sind in den richtigen Geschäften aktiv“, erklärte Bayer-Vorstandschef Werner Baumann auf der virtuellen Hauptversammlung Ende April. 2019 legte der Bayer-Umsatz um 3,5 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg um 28 Prozent auf 11,5 Milliarden. Auch im ersten Quartal 2020 stiegen Umsatz und operatives Ergebnis weiter an. Die Sicherung von Gesundheit und Ernährung in diesen Zeiten sei eine wichtige Aufgabe, erklärte Baumann.