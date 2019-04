Essener Energiekonzern Steag Ruhrgebietsstädte wollen raus aus der Kohle

Die Kohle ist tatsächlich aber immer noch das Hauptgeschäft des Essener Energiekonzerns mit seinen insgesamt 6500 Mitarbeitern. Die Steag ist einer der größten heimischen Kohlestromerzeuger, der Konzern betreibt Steinkohlekraftwerke im Ruhrgebiet und im Saarland. Im Ausland, etwa in der Türkei, kommen weitere hinzu. Die Aussichten für die fossilen Meiler sind mit der Energiewende schon seit Jahren schlecht. Mit dem nun beschlossenen Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 ist das Ende der Meiler in Sicht. Und es stellt sich die Frage, mit was macht die Steag zukünftig Geschäft in Deutschland?