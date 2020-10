Essener Traditionskonzern Liberty Steel greift nach Stahlsparte von Thyssenkrupp

„Wir werden die Gespräche mit anderen potentiellen Partnern in gleicher Weise wie bisher konsequent fortsetzen“, erklärte eine Sprecher des Essener Konzerns. Ziel sei es, das Stahlgeschäft nachhaltig zukunftsfähig zu machen. „Es kommt für uns darauf an, dafür die beste Lösung zu finden“, betonte er.



Der Poker um die Zukunft der kriselnden Sparte hat auch die Arbeitnehmer auf den Plan gerufen. Am Vormittag demonstrierten Stahlkocher von Thyssenkrupp in Düsseldorf für einen Staatseinstieg bei der Stahlsparte.



Liberty Steel hat insgesamt mehr als 30.000 Mitarbeiter in Europa, Großbritannien, den USA und China und verfügt über eine Produktionskapazität von 18 Millionen Tonnen. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 von Sanjeev Gupta, einem in Großbritannien ansässigen Industrie-Mogul. Er baute den Konzern auch durch Übernahmen aus, darunter Geschäfte von Tata Steel Europe sowie von ArcelorMittal.