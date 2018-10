EU-Austritt Autobauer warnen immer eindringlicher vor Chaos-Brexit

BMW hat in Großbritannien vier Standorte: das Mini-Werk in Oxford, die Rolls-Royce-Manufaktur in Goodwood, eine Motorenfabrik in Hams Hall und ein Teilewerk in Swindon. Krüger sagte, wenn der harte Brexit komme und in England gebaute Motoren nicht mehr in Freihandelsabkommen der EU mit anderen Ländern einbezogen werden könnten, werde BMW die Mini-Produktion in den Niederlanden hochfahren. „Das habe ich Theresa May auch gesagt.“