EU-Lieferkettengesetz „Will ich in Kauf nehmen, dass beim günstigeren Produkt vielleicht Kinderarbeit dahintersteckt?“

Die Wirtschaftsverbände argumentieren, die geplante EU-Lieferkettenrichtlinie würde „insbesondere den Mittelstand in der Praxis überfordern und zu einem Rückzug europäischer Firmen aus vielen Ländern führen“.

Man kann sich über die Details sicher streiten. Und natürlich muss man sich mit der Kritik der Wirtschaftsverbände auseinandersetzen. Ich verstehe auch den Punkt des Mehraufwands: Je mehr Kriterien ich in meinen Prozessen checken muss, desto höher ist natürlich der Aufwand. Wie soll ein deutsches Unternehmen kontrollieren, was auf einer Plantage in Südamerika geschieht? Das ist eine Frage der Anwendung. Und da haben transnationale Großkonzerne andere Möglichkeiten als Mittelständler. Aber die Zielsetzung sollte doch klar sein. Und nochmal: Es wird so oder so Standard werden, das wird passieren.