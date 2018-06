EU-Strafzölle: Harley-Davidson will Teile der Produktion aus den USA verlagern

DüsseldorfHarley-Davidson will offenbar Teile seiner Motorradproduktion aus den USA verlagern. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Das Unternehmen will damit die Strafzölle, die die Europäische Union (EU) seit der vergangenen Woche auf verschiedene US-Produkte erhebt, abfedern.