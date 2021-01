EU-Veröffentlichung des AstraZeneca-Vertrags „Das könnte Schadensersatzansprüche nach sich ziehen“

Florian Schmitz ist Partner im Frankfurter Büro der Wirtschaftskanzlei Görg und Leiter des Fachbereichs IP, IT & Commercial.



WirtschaftsWoche: Herr Schmitz, der gerade veröffentlichte Vertrag der Europäischen Kommission und dem Impfstoffhersteller AstraZeneca hat 42 Seiten. Auf mehr als der Hälfte findet man geschwärzte Stellen. Ist das normal?

Florian Schmitz: Grundsätzlich enthält jeder Vertrag Vertraulichkeitsregelungen. Deshalb gibt es in der normalen anwaltlichen Praxis selten Fälle, in denen ein Vertrag einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wie es hier geschieht. Selbst in öffentlichen Vergabeverfahren sind die Verträge nicht pauschal jedem zugänglich. Und in der freien Wirtschaft ist eine Offenlegung gegenüber Dritten auch die Ausnahme. Sie findet etwa dann statt, wenn Unternehmen verkauft werden und dem Käufer die Prüfung der Verträge ermöglicht werden soll. Aber das ist dann ein sehr begrenzter Kreis an Interessenten und auch da sind die Verträge oft geschwärzt.