EU-Wettbewerbshüter entscheiden: Stahlriese ArcelorMittal darf Ilva-Kauf unter Auflagen kaufen

ArcelorMittal habe sich verpflichtet, eine Reihe von Stahlwerken zu verkaufen. Diese sollen dann als Konkurrenzwerke weiterbetrieben werden - etwa in Belgien, Tschechien und Rumänien. Für die möglichen Käufer müssen die EU-Wettbewerbshüter in einem nächsten Schritt noch grünes Licht geben. „Der Verkauf eines Werks an einen Käufer, der es anschließend schließt, wäre keine akzeptable Lösung“, sagte Vestager.