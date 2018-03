Europäische Arzneimittelagentur: EU-Behörde empfiehlt Rückruf von Medikament gegen MS

LondonDie Europäische Arzneimittel-Agentur Ema hat den sofortigen Rückruf eines Medikaments gegen Multiple Sklerose empfohlen. Das Mittel Zinbryta stehe im Verdacht, bei 12 Patienten schwere und teils tödliche Hirnentzündungen ausgelöst zu haben. Auch starke Immunreaktionen in anderen Organen könnten mit dem Medikament in Verbindung stehen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Patienten sollten das Mittel demnach sofort absetzen und ihren Arzt kontaktieren.