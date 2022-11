Europäischer Kampfjet FCAS: „Einer der größten Fehler war Selbstüberschätzung“

Doch trotz des hohen Anspruchs kam FCAS bisher nicht so recht voran. Zum einen konnte FCAS selbst in der EU mit Deutschland, Frankreich und Spanien nur drei Länder begeistern. Dafür sorgt die mächtige Konkurrenz. In Europa entwickeln Großbritannien und Schweden mit „Tempest“ ein ähnliches Programm, dem sich nun auch Japan und auch Italien anschießen wollen. Es soll bereits 2035 fliegen, fünf Jahre vor FCAS. Dazu forschen in den USA die weltgrößten Kampfjetbauer Boeing und Lockheed Martin mit einem deutlich größeren Multi-Milliarden-Budget des Pentagon am Programm NGAD (Kurz: für Nächste Generation Luft Dominanz), als Nachfolger der weltweit verkauften F-35. Und beide Hersteller haben in den vergangenen Wochen ihre ersten Ergebnisse wie zufällig nahezu gleichzeitig präsentiert: Boeing auf einem Investorentag und Lockheed Martin in einer Mitteilung zum geplanten Tankflugzeug der Airforce, den der Konzern mit Airbus anbietet.