Europäischer Zuggigant So sieht die neue Siemens-Alstom-Strategie aus

Die beiden Zughersteller Siemens aus München und Alstom aus Paris wollen fusionieren. Doch warum heißt das neue Unternehmen dann eigentlich Siemens-Alstom und nicht Alstom-Siemens? Oder gar ganz anders? Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge sieht die Namensgebung gelassen. Siemens habe auf die Erstnennung bestanden, weil es in die „Symmetrie“ der anderen Siemens-Töchter passen würde. So gehöre etwa auch der Windturbinenbauer Siemens Gamesa zur Konzerngruppe. Siemens habe „eine starke DNA“, sagte Poupart-Lafarge am Rande der Bahnmesse Innotrans in Berlin. Ohnehin sei es ja so, „dass wir für das neue Unternehmen eine neue Marke definieren.“