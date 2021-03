Europäisches Patentamt: Medikamente und Biotech treiben Patent-Anmeldungen im Corona-Jahr

Die größten Zuwächse verzeichneten erneut China (plus 9,9 Prozent) und Südkorea (plus 9,2 Prozent). Das spiegelt sich auch in der Rangliste der eifrigsten Patentanmelder unter den Unternehmen wider. Samsung schob sich mit 3276 Anträgen vor den Vorjahres-Spitzenreiter, den chinesischen Netzwerktechnik-Riesen Huawei (3113) und die südkoreanische LG (2909). Fünf der zehn Top-Antragsteller in München kamen 2020 aus Europa, so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr.