Europas größter Kupferkonzern: Aurubis geht auf Einkaufstour

Hamburg/DüsseldorfEuropas größter Kupferkonzern Aurubis will sein Wachstum auch durch Akquisitionen vorantreiben. „Wie schon erwähnt, wollen wir uns – neben internem Wachstum – auch durch sinnvolle Zukäufe verstärken“, sagte Aurubis-Chef Jürgen Schachler am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Hamburg.