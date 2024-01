Europas größtes Stahlwerk ist pleite Übernimmt jetzt die EU Italiens Desaster-Subvention?

Damit hat die schon viele Monate andauernde Stahlkrise eine neue Stufe erreicht. Und ruft in Italien nun die Regierung auf den Plan. Der italienische Staat soll die Gesellschaft Acciaerie d`Italia (ADI), die das Werk in Taranto sowie zwei weitere Standorte in Genua und in Piemont betreibt, nun „vorübergehend“ unter staatliche Zwangsverwaltung stellen, wie nach einem Treffen mit Vertretern der Gewerkschaften bekannt wurde. Die finanziellen Kosten für die italienischen, aber womöglich auch die europäischen, Steuerzahler sind unabsehbar.