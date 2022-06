Event: Chefgespräch Live Digitalisierung als Krisenausweg

Der deutsche Stahl- und Metallhändler Klöckner aus Duisburg tut genau das und steckt mitten in einer Digitalisierungsoffensive. Unternehmenschef Guido Kerkhoff will seine Liefer- und Serviceketten so gestalten, dass die Produzenten in den künftigen Krisen resilienter aufgestellt sind als bisher. Kann das gelingen? Mit welchen Tricks will der Klöckner-CEO Kerkoff die konservative Industrie auf Veränderungen trimmen und welchen Traum will sich der Unternehmer noch erfüllen?