Evonik-Chef Christian Kullmann will den Spezialchemiekonzern weiter umbauen. Er werde den „Weg des aktiven Managements unseres Konzernportfolios weiter beschreiten“, sagte er am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Essen. Evonik war in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour. Aktuell sucht er auch mit Hilfe der Investmentbank Barclays einen Käufer für das Methacrylat-Geschäft der Firma mit über 3000 Mitarbeitern. Kullmann hat angekündigt, Evonik zum „besten Spezialchemiekonzern der Welt“ machen zu wollen. Dazu will er das Unternehmen auch profitabler machen - die Ebitda-Marge soll mittelfristig von zuletzt 16 bis 18 Prozent auf 18 bis 20 Prozent steigen.