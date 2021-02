Evotec-Chef Lanthaler „Deutschland sollte den Vieren wirklich einen goldenen Orden verleihen“

Evotec ist 1993 von Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen und anderen Göttinger Wissenschaftlern gegründet worden, in der Anfangsphase wurden die Firma mit Millionen unterstützt von Roland Oetker, Neffe des Bielefelder Backmittelkönigs und Biotech-Investor. Biontech wurden groß mithilfe der Milliardäre Andreas und Thomas Strüngmann, Curevac mit dem Investor Dietmar Hopp. Können Biotech-Firmen in Deutschland nur mit Superreichen überleben?

Deutschland sollte den Vieren wirklich einen goldenen Orden verleihen. Die sind ins volle Risiko gegangen und haben ein Scheitern in Kauf genommen, statt sich drei neue Fußballvereine zu kaufen, obwohl sie dafür deutlich mehr Applaus bekommen hätten. Zumindest vor der Pandemie.