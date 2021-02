Evotec-Chef Lanthaler „Biotech braucht mehr Wumms in Deutschland“

Auch beim Wagniskapital ist der Unterschied zu den USA groß. Liegt es allein an den fehlenden steuerlichen Anreizen, dass private Investoren hier deutlich weniger in Start-ups investieren?

Viele Menschen haben eine unglaubliche Hemmung, wenn sie Menschen wie mich treffen, die nichts anderes können als über Tuberkulose zu sprechen oder therapeutische Antikörper. Dabei ist eine VW-Produktionsstraße 20 Mal komplexer, als T-Zellen zu isolieren. Aber was die Autobauer machen, ist eben ganz, ganz groß, was wir machen, dagegen meistens ganz, ganz klein.



Aber nicht minder spannend.

Ja, aber es schreckt viele zunächst ab. Die Leute treffen dann vielleicht lieber Menschen, die über Kunst reden. Und in der Folge entstehen mehr Kunstsammlungen als Biotech-Start-up-Investitionen. In den USA gibt es diese Berührungsängste nicht.