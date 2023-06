Ex-Nissan-Chef : Carlos Ghosn verklagt Autobauer auf über eine Milliarde

Ein Kommentar von Nissan war zunächst nicht zu erhalten. Der ehemalige Autoboss war im November 2018 in Tokio verhaftet worden. Nach monatelangen Untersuchungen war herausgekommen, dass Ghosn Firmengelder für private Zwecke entwendet und über Jahre zu niedrige Angaben zu seinem Einkommen gemacht haben soll. Er war unter strengen Auflagen und auf Kaution im April 2019 aus dem Gefängnis entlassen worden. Danach gelang ihm in einer Kiste in einem Privatjet eine spektakuläre Flucht in den Libanon.