Ex-Nissan-Verwaltungsratschef: Japan bittet USA um Auslieferung von Ghosns mutmaßlichen Fluchthelfern

Ghosn floh, während ein Prozess wegen des Vorwurfs finanzieller Verfehlungen gegen ihn vorbereitet wurde. Staatsanwälte beschuldigen Ghosn, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, indem er sich nicht an die Kautionsauflagen gehalten habe, die ihn verpflichteten, in Japan zu bleiben. Anwälte von Michael und Peter T. argumentierten am Montag, dass es in Japan keine Straftat sei, wenn eine auf Kaution freigelassene Person flieht. Daher sei es auch keine Straftat, jemandem zu helfen, gegen Kautionsauflagen zu verstoßen.