Exklusive Auswertung Diese 3 Grafiken zeigen die Personalnot der Chemie- und Pharmabranche

von Volker ter Haseborg 20. Juni 2023

Personalnot in der Chemie- und Pharmabranche. Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Bayer, BASF, Biontech, Henkel und Co. investierten in diesem Jahr bereits 34 Millionen Euro in Stellenanzeigen. Die Analyse zeigt, welche Kandidaten gefragt sind.