Exklusive Studie zur Luftfahrt Diese Karte beweist: Deutschland hebt einfach nicht ab

Viele Airlines parkten zwar in der Hoffnung auf eine rasch anspringende Sommersaison 2020 ihre bis zu 300 Millionen Euro teuren Maschinen zunächst vor allem an großen Flughäfen in Europa oder Nordamerika. Doch jede Woche zogen mehr von ihnen um – auf die in der Branche Boneyards genannten Stellplätzen wie Roswell in New Mexico, Victorville in Kalifornien oder Teruel in Spanien. Dort ist das Parken nicht nur bis zu gut 90 Prozent billiger. Das trockene Klima verhindert Korrosion an der Mechanik. Die ansässigen Spezialfirmen können nicht mehr benötigtes Gerät auch zerlegen und recyclen.