Exklusive YouGov-Umfrage Das Kettler-Paradox: Mit vollem Vertrauen in die Pleite

Noch im Frühjahr kündigte Kettler „The greatest comeback ever“ auf der Münchener Sportmesse Ispo an. Der Versuch ist aber gescheitert. Nach 70 Jahren musste Kettler vergangene Woche aufgeben und sich in die Pleite verabschieden. Die dritte Insolvenz innerhalb von vier Jahren war zu viel für das 1949 von Heinz Kettler gegründete Unternehmen. Mit der Schließung geht auch die Geschichte eines mittelständischen Betriebs zu Ende, der das Wirtschaftswunder mitprägte, in der jüngeren Vergangenheit aber Innovationen verpasst hat.