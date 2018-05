Expansion: Automobilzulieferer Brose geht auf Einkaufstour

„Die zwei Milliarden Euro sind nicht in Stein gemeißelt.“ Derzeit sei man in drei konkreten Gesprächen, allerdings sei das Ergebnis noch offen. „Bei einem Projekt könnte es noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung kommen.“ Dabei handele es sich um die regionale Ausweitung eines schnell wachsenden Geschäftsfelds. Zudem sei ein Zukauf im Bereich Sensorik denkbar.