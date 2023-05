Export russischer Diamanten „Die Sanktionen richten in Antwerpen mehr Schaden an als in Russland“

Tom Neys: Wenn die EU und die G7-Länder die Einfuhr russischer Diamanten verbieten, verlagert Russland das Geschäft an andere Handelsplätze wie den persischen Golf, Dubai oder nach Indien. Für Russland macht das keinen Unterschied. In Antwerpen hätten EU-Sanktionen dagegen den Verlust vieler Arbeitsplätze zur Folge. Für Belgien wäre der Schaden somit gravierender als für Russland. Wenn die EU sich wirtschaftlich nicht selbst schaden will, muss die russische Produktion vom gesamten Weltmarkt ausgeschlossen werden. Dann müssten wir alle mit dem zurechtkommen, was übrig bleibt. Außerdem: Werte und Ethik sollten nicht an der europäischen Grenze aufhören. Wer ethisch sein will, muss weltweit ethisch sein. Die angekündigten Sanktionen verlagern das Diamantengeschäft an Handelsplätze, an denen anders als bei uns in Belgien die strengen EU-Regeln gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung nicht gelten.