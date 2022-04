Exportstopp von Palmöl: Kommt jetzt die große Keks-Krise?

Das ist auch das Hauptargument der indonesischen Regierung für den Exportstopp. Die Regierung will damit die Preise für Speiseöle im eigenen Land senken. Und zwar schnell. Die Mehrheit der 270 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen des Landes ist muslimischen Glaubens, für einen Großteil der Bevölkerung endet am Wochenende der Fastenmonat Ramadan. Für das Fastenbrechen, einen der höchsten islamischen Feiertage, steht bei den meisten Familien ein Festmahl an. Und zum Kochen, Braten und Frittieren verwenden die Indonesier Palmöl. Die Regierung kündigte daher an, der Exportstopp solle so lange gelten, bis der Preis für Speiseöle wieder auf unter 14000 Rupiah pro Liter gesunken sind – umgerechnet sind das etwa 90 Cent.



Lesen Sie auch: Die Ukraine war bislang der Hauptlieferant von Sonnenblumenöl. Wegen des Krieges fallen die Importe aus. Sitzen Brandenburger Landwirte, die die Kultur anbauen, jetzt auf einem Goldschatz?