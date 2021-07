„Extreme Gefahr“ Ein Toter nach Explosion im Leverkusener Chempark

Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen ist am Dienstag nach Angaben der Betreiberfirma Currenta ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Die Werksfeuerwehr habe den Mitarbeiter tot aufgefunden, teilte das Unternehmen via Twitter mit. Mehrere Menschen wurden demnach bei der Explosion verletzt. Nach dem Unglück in der Müllverbrennungsanlage würden zudem noch vier weitere Mitarbeiter vermisst.