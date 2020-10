Fahrdienst: Uber bietet Daimler und BMW angeblich über eine Milliarde für FreeNow

Der US-Fahrdienstvermittler Uber will einem Medienbericht zufolge den Autobauern Daimler und BMW den gemeinsam betriebenen Taxi- und Chauffeurvermittler FreeNow für mehr als eine Milliarde Euro abkaufen. Uber-Chef Dara Khosrowshahi biete jedem von ihnen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag als Kaufpreis an, berichtete das „Manager Magazin“ am Mittwoch mit Verweis auf Branchenkreise.