Fahrdienst-Vermittler: VW pumpt 80 Millionen frische Dollar in Gett

Volkswagen hatte vor zwei Jahren 300 Millionen Dollar in die Firma aus Israel investiert. Gett soll ein zentraler Baustein des VW-Geschäftsbereichs für Mobilitätsdienste unter der Marke Moia werden. Das Start-up sei inzwischen in 120 Städten aktiv, sagte Waiser. Die größten Märkte seien New York, London und Moskau.