Fahrdienstleister: Uber startet neues Angebot für Gruppenfahrten in Berlin

In Deutschland steht das US-Unternehmen vor allem mit der Taxi-Branche im Clinch und wird auch in anderen Ländern oft wegen seiner Arbeitsbedingungen gerügt. In Berlin brachte das Unternehmen erst vor wenigen Wochen unter der Marke Jump seiner gleichnamigen Tochterfirma knallrote Pedelecs zum Ausleihen auf die Straße. Zudem bietet Uber über seine App mit UberX Mietwagen mit Fahrer sowie reguläre Taxifahrten (UberTaxi) an.