Fahrradhersteller: Milliardendeal in der Fahrradbranche - KKR kauft niederländische Accell

In der Fahrradbranche steht eine Milliardenübernahme bevor. Ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR will für insgesamt 1,56 Milliarden Euro den niederländischen Hersteller Accell Group mit Marken wie „Batavus“ und „Sparta“ kaufen, wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag ankündigten.