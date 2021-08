Fahrzeuge Autoverkäufe in China gehen weiter zurück

Die Autoverkäufe in China sind im Juli weiter zurückgegangen. Auf dem für deutsche Autobauer immens wichtigen chinesischen Automarkt ist der Fahrzeugabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mitteilte. Damit war der Rückgang noch etwas stärker als im Juni.