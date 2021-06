Fahrzeugproduktion: Automarkt in Europa wächst langsamer

Seit Jahresbeginn kletterte der Autoabsatz um knapp 30 Prozent auf 4,3 Millionen Fahrzeuge. Am stärksten legten die Verkäufe in Italien (plus 63 Prozent) und Frankreich (plus 50 Prozent) zu, gefolgt von Spanien (plus 40 Prozent) und Deutschland (plus 12,8 Prozent). In Großbritannien, das nicht mehr zur EU gehört, kletterte der Absatz um 42 Prozent.