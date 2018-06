Familienunternehmen: Autozulieferer IFA Rotorion sucht offenbar neuen Eigner

Die IFA Gruppe mit Sitz in Haldensleben und Niederlassungen in den USA, China und Polen beliefert Automobilhersteller weltweit. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Firma IFA-Gelenkwelle, die 1959 in Ostdeutschland unter staatlicher Regie durch die Fusion mehrerer Maschinenunternehmen entstand. Es wurde 1992 von der Unternehmerfamilie Nathusius gekauft. Im Jahr 2009 kaufte die IFA den Gelenkwellenhersteller Rotorion von Daimler.