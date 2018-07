Familienunternehmen: Zwei Investoren bieten offenbar für Caravan-Hersteller Hymer

Ein Hymer-Sprecher sagte, ein Börsengang und eine externe Beteiligung würden „mit großer Sorgfalt und ergebnisoffen“ geprüft. „An oberster Stelle steht für die Familie Hymer, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe im besten Interesse aller Beteiligten nachhaltig sicherzustellen.“ Die Eigentümerfamilie will mit dem frischen Kapital vor allem die Expansion in Nordamerika und Asien finanzieren. Unter anderem soll ein Werk in China gebaut werden.