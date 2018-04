Farbenhersteller: Höhere Kosten und weniger Umsatz drücken Gewinn von Akzo Nobel

Unternehmenschef Thierry Vanlancker will die steigenden Rohstoffkosten in diesem Jahr mit höheren Preisen und einem Sparprogramm ausgleichen. Akzo sei „auf dem Weg“, die angestrebte Umsatzrendite von 15 Prozent bis 2020 zu erreichen. Im ersten Quartal ging es zunächst in die andere Richtung: Die Kennziffer fiel um zwei Prozentpunkte auf 6,8 Prozent.