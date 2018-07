Farnborough-Bilanz Boeing verbucht mehr Neuaufträge als Airbus

19. Juli 2018

100 Maschinen vom Typ Airbus A 330 orderte die Billigfluglinie AirAsia auf der Luftfahrtmesse in Farnborough. Insgesamt bekam der Rivale Boeing aber mehr Aufträge. Bild: REUTERS Bild:

Am letzten Tag der Luftfahrtschau in Farnborough gewinnt Airbus ein Rennen mit Boeing. Die Europäer werden demnach mehr Maschinen an AirAsia liefern, als bisher geplant. Dennoch konnte Boeing mehr Aufträge vermelden.