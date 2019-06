FCAS Der weite Weg zum neuen Kampfjet

Tatsächlich steht das Projekt noch vor der höchsten Hürde: Dürfen Airbus und seine Partner die Produkte am Ende auch in andere Länder exportieren? „Ohne die Erlaubnis bricht alles zusammen: das Projekt, weite Teile der europäischen Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und am Ende vielleicht sogar weite Teile unserer Branche, wenn nicht gar unsere Fähigkeit zum Bau moderner Verteidigungssysteme“, so ein führender Airbus-Manager.