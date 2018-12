Fehlerhafte Dokumente Volkswagen ruft Autos zurück

Volkswagen ruft in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) rund 4000 Autos wegen fehlerhafter Dokumente zurück. „Es wurde versäumt, zu dokumentieren, was an den betroffenen Fahrzeugen nicht seriengemäß ist“, sagte ein VW-Sprecher am Freitag als Reaktion auf einen „Spiegel“-Bericht. Zuvor hatte „auto-motor-und-sport.de“ den Rückruf gemeldet.