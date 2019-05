Fehlkonstruktionen, Unfälle, Schlamperei Diese Flugzeuge bleiben am Boden

Bombardier C-Serie (Kanada)

Sparsame Triebwerke, Leichtbau und moderne Technik – Bombardier machte alles richtig. Doch die Kanadier unterschätzten den Wettbewerb. Am Ende war das Minus so hoch, dass Bombardier sein Vorzeigemodell praktisch an Airbus verschenken musste und aus dem Bau von Linienjets ausstieg.



Gründe: zu viele Neuerungen auf einmal und Markt überschätzt

Bild: Konstantin Megas für WirtschaftsWoche